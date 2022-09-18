Путин призвал глав Киргизии и Таджикистана не допустить эскалации на границе

Ранее президенты Киргизии и Таджикистана провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где которой договорились прекратить огонь и отвести дополнительные силы от границы двух республик. Путин также встретился с лидерами двух государств на саммите в Самарканде.