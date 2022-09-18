Путин призвал глав Киргизии и Таджикистана не допустить эскалации на границе
Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидерами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном, президенты обсудили ситуацию на киргизско-таджикской границе, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.
Кроме того, российский президент подтвердил готовность Москвы «оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье». Стороны договорились о продолжении контактов.
Ранее президенты Киргизии и Таджикистана провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где которой договорились прекратить огонь и отвести дополнительные силы от границы двух республик. Путин также встретился с лидерами двух государств на саммите в Самарканде.
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня. 17 сентября В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 16 сентября введен режим чрезвычайной ситуации.