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Политика

Путин призвал глав Киргизии и Таджикистана не допустить эскалации на границе

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидерами Киргизии и Таджикистана  Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном, президенты обсудили ситуацию на киргизско-таджикской границе, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении. 

Кроме того, российский президент подтвердил готовность Москвы «оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье». Стороны договорились о продолжении контактов.

Ранее по теме: На киргизско-таджикской границе вновь начались столкновения

Ранее президенты Киргизии и Таджикистана провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где которой договорились прекратить огонь и отвести дополнительные силы от границы двух республик. Путин также встретился с лидерами двух государств на саммите в Самарканде.

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей о прекращении огня. 17 сентября В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 16 сентября введен режим чрезвычайной ситуации. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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