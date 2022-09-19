Глава ДНР сообщил о попытке ВСУ прорваться в город Кременная
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться в город Кременная. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Россия-24».
«Я говорю про последнюю ночь, вечер, в Кременную пытался прорваться противник, союзные силы данного не допустили», — подчеркнул Пушилин (цитата по ТАСС).
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР. 14 сентября власти республики сообщили о взятии под контроль союзных сил населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая.
В то же время украинские войска с конца августа предпринимают попытки контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В Минобороны неоднократно заявляли о провале этих попыток и больших потерях со стороны противника.
Однако ведомство 10 сентября сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. По данным российского министерства, потери украинских сил с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили более 4000 убитыми и более 8000 ранеными. В ВГА Харьковской области пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса