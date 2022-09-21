Воробьев пообещал обеспечить резервистов из Подмосковья всем необходимым
Власти Московской области сделают все необходимое для обеспечения военнослужащих, мобилизованных в соответствии с указом президента, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Наша задача — сделать так, чтобы каждый резервист, который в соответствии с Указом Президента будет призван из Подмосковья оберегать мирную жизнь на Донбассе, был обеспечен всем необходимым», – написал он в своем Telegram-канале.
Власти окажут необходимую поддержку семьям военнослужащих, подчеркнул Воробьев.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников. Всего, по его словам, призвано будет 300 000 резервистов.
Отсрочку смогут получить работники оборонно-промышленных предприятий. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда.
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