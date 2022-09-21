Воробьев пообещал обеспечить резервистов из Подмосковья всем необходимым

Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников. Всего, по его словам, призвано будет 300 000 резервистов.