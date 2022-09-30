Песков не смог назвать границы, в которых Херсонская и Запорожская области войдут в РФ
Пока не известно точно, в каких границах Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации, эту информацию необходимо уточнить, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Донецкая и Луганская народные республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 г. Что касается территории Херсонской и Запорожской областей, мне нужно уточнить. Не могу сейчас ответить на этот вопрос», — сказал он.
Сегодня в Кремле в 15:00 состоится подписание четырех договоров о принятии новых субъектов в состав России. Президент России Владимир Путин выступит с объемным обращением, но оно будет адресовано не Федеральному собранию, подчеркнул накануне Песков.
Кроме того, ранее он сообщал, что специальная военная операция на Украине продолжится до тех пор, пока Россия не возьмет под контроль всю территорию ДНР, признанную в границах 2014 г. «Не все территории ДНР освобождены. <...> Нужно освободить ДНР полностью при том, что уже полностью освобождена территория ЛНР», — говорил он.
Сейчас также под контролем Украины находится и часть Запорожской области с городом Запорожье. В референдуме по вопросу о выходе из состава Украины и присоединении к России в Запорожской области принимали участие только жители подконтрольных России территорий. В Запорожье голосование не было проведено даже в дистанционном формате из соображений безопасности, сообщал член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
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