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Песков не смог назвать границы, в которых Херсонская и Запорожская области войдут в РФ

Ведомости

Пока не известно точно, в каких границах Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации, эту информацию необходимо уточнить, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Донецкая и Луганская народные республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 г. Что касается территории Херсонской и Запорожской областей, мне нужно уточнить. Не могу сейчас ответить на этот вопрос», — сказал он.

Сегодня в Кремле в 15:00 состоится подписание четырех договоров о принятии новых субъектов в состав России. Президент России Владимир Путин выступит с объемным обращением, но оно будет адресовано не Федеральному собранию, подчеркнул накануне Песков. 

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Кроме того, ранее он сообщал, что специальная военная операция на Украине продолжится до тех пор, пока Россия не возьмет под контроль всю территорию ДНР, признанную в границах 2014 г. «Не все территории ДНР освобождены. <...> Нужно освободить ДНР полностью при том, что уже полностью освобождена территория ЛНР», — говорил он. 

Сейчас также под контролем Украины находится и часть Запорожской области с городом Запорожье. В референдуме по вопросу о выходе из состава Украины и присоединении к России в Запорожской области принимали участие только жители подконтрольных России территорий. В Запорожье голосование не было проведено даже в дистанционном формате из соображений безопасности, сообщал член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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