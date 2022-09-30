Песков не смог назвать границы, в которых Херсонская и Запорожская области войдут в РФ

Кроме того, ранее он сообщал, что специальная военная операция на Украине продолжится до тех пор, пока Россия не возьмет под контроль всю территорию ДНР, признанную в границах 2014 г. «Не все территории ДНР освобождены. <...> Нужно освободить ДНР полностью при том, что уже полностью освобождена территория ЛНР», — говорил он.