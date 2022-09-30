Лавров призвал отнестись серьезно к словам Путина о переговорах с Украиной
Заявление президента России Владимира Путина об опасности затягивания переговоров с Украиной следует воспринимать всерьез, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Я уверен, что это фраза, которую нужно воспринимать всерьез», — сказал глава МИДа, процитировав российского лидера (цитата по ТАСС).
В июле Путин на встрече с лидерами парламентских фракций пояснил позицию России по поводу переговоров с Украиной. «Мы не отказываемся от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет договариваться», — заявил тогда он.
Сегодня, 30 сентября, в ходе своего выступления в Кремле Путин призвал Киев прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент подчеркнул, что Россия готова к этому. В ответ президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина пойдет на переговоры с Россией только в том случае, когда Путин перестанет быть ее президентом. Также он заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Ранее Зеленский говорил, что проведение референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях исключит возможность мирных переговоров, при этом об отказе от переговоров с Россией он неоднократно заявлял и раньше.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. В частности, об этом говорил президент России Владимир Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
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