Лавров призвал отнестись серьезно к словам Путина о переговорах с Украиной

Сегодня, 30 сентября, в ходе своего выступления в Кремле Путин призвал Киев прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Президент подчеркнул, что Россия готова к этому. В ответ президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина пойдет на переговоры с Россией только в том случае, когда Путин перестанет быть ее президентом. Также он заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Ранее Зеленский говорил, что проведение референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях исключит возможность мирных переговоров, при этом об отказе от переговоров с Россией он неоднократно заявлял и раньше.