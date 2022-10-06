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Турчак предложил кандидатуры на должности секретарей «ЕР» на новых территориях

Ведомости

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил кандидатуры на должности секретарей региональных отделений партии в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях, передает пресс-служба ЕР в Telegram-канале.

На должность секретаря Донецкого регионального отделения партии он рекомендовал кандидатуру главы республики Дениса Пушилина. На должность секретаря Луганского регионального отделения Единой России – председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко.

На должность секретаря Запорожского регионального отделения партии – главу ВГА Мелитополя Галину Данильченко. На должность секретаря Херсонского регионального отделения– замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, координатора гуманитарной миссии партии в регионе Игоря Кастюкевича.

О том, что Кастюкевич и Пушилин могут возглавить региональные отделения партии, ранее писали «Ведомости». Турчак отмечал, что партия откроет региональные отделения в каждом новом субъекте. «Наряду с гуманитарной миссией, которую партия с первых дней СВО проводит в Донбассе и на освобожденных территориях, она уже реализует там ряд партийных проектов и принимает в свои ряды жителей этих территорий», – подчеркивал он. До этого у партии были представительства на всех четырех территориях, на базе которых была развернута гуманитарная работа. 

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого документ подписал сам Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных