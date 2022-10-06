Турчак предложил кандидатуры на должности секретарей «ЕР» на новых территориях

О том, что Кастюкевич и Пушилин могут возглавить региональные отделения партии, ранее писали «Ведомости». Турчак отмечал, что партия откроет региональные отделения в каждом новом субъекте. «Наряду с гуманитарной миссией, которую партия с первых дней СВО проводит в Донбассе и на освобожденных территориях, она уже реализует там ряд партийных проектов и принимает в свои ряды жителей этих территорий», – подчеркивал он. До этого у партии были представительства на всех четырех территориях, на базе которых была развернута гуманитарная работа.