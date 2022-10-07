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Энергодар остался без света после артобстрела ТЭС

Ведомости

Энергодар и ближайшие к нему населенные пункты в Запорожской области остались без электроснабжения после артиллерийского обстрела со стороны украинских военных, следует из сообщения пресс-службы администрации города.

«Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфакс»).

Специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям для возобновления подачи электроэнергии, добавили в пресс-службе.

4 октября стало известно, что в Энергодаре временно ввели комендантский час с 20:00 до 6:00. В указанное время запрещается перемещение по городу без специального пропуска, а также работа круглосуточных торговых точек на территории города. В тот же день ВСУ обстреляли район ТЭС в городе.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины. Позже Запорожская область вошла в состав России вместе с Харьковской областью, а также ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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