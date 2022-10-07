Энергодар остался без света после артобстрела ТЭС
Энергодар и ближайшие к нему населенные пункты в Запорожской области остались без электроснабжения после артиллерийского обстрела со стороны украинских военных, следует из сообщения пресс-службы администрации города.
«Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфакс»).
Специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям для возобновления подачи электроэнергии, добавили в пресс-службе.
4 октября стало известно, что в Энергодаре временно ввели комендантский час с 20:00 до 6:00. В указанное время запрещается перемещение по городу без специального пропуска, а также работа круглосуточных торговых точек на территории города. В тот же день ВСУ обстреляли район ТЭС в городе.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины. Позже Запорожская область вошла в состав России вместе с Харьковской областью, а также ДНР и ЛНР.
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