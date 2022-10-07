Энергодар остался без света после артобстрела ТЭС

4 октября стало известно, что в Энергодаре временно ввели комендантский час с 20:00 до 6:00. В указанное время запрещается перемещение по городу без специального пропуска, а также работа круглосуточных торговых точек на территории города. В тот же день ВСУ обстреляли район ТЭС в городе.