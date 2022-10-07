Украина поддержала Японию в вопросе Южных Курил
Верховная рада Украины приняла постановление о признании Южных Курил «оккупированной Россией территорией Японии», следует из данных на сайте украинского парламента.
«Верховная рада Украины заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее cеверных территорий; признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации», — говорится в тексте документа.
Помимо этого украинская сторона призвала международное сообщество принять все возможные меры «по договорно-правовому оформлению статуса cеверных территорий Японии».
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.
21 марта МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине.
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