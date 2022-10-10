Мэр Донецка сообщил об обстреле города со стороны Украины из «Градов»

С утра 10 октября наиболее массированным обстрелам подверглись Киевский, Куйбышевский, Петровский и другие районы Донецка. При обстреле Киевского района получили ранения мужчины 1955 и 1960 г. р., а также были повреждены газовая труба и остекление котельной. «По сведению СЦКК, обстрелу подвергся Петровский район. В 13:54 из н. п. Георгиевка выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – сообщил Кулемзин.