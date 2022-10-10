Премьер Украины сообщил о повреждении 11 инфраструктурных объектов
В восьми регионах Украины и в Киеве было повреждено 11 важных инфраструктурных объектов, об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью», — написал он. Шмыгаль также уточнил, что украинские системы ПВО смогли сбить более 40 ракет из 70.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек. Весь киевский метрополитен приостановил работу, станции используются как убежища.
Помимо этого, прилеты были зафиксированы и в других городах, в том числе в Днепре, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе для всех объектов критической инфраструктуры на Украине, поскольку они являются «мишенями» для ракет.
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