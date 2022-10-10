Посольство США в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину
Посольство США в Киеве обратилось к своим гражданам с призывом покинуть территорию Украины как можно скорее, такое обращение было опубликовано на сайте американского посольства.
«Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство США призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно», — сказано в сообщении.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, неподалеку находится офис президента страны Владимира Зеленского. Позже он рассказал, что в результате ракетных ударов по Киеву погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек. Весь киевский метрополитен приостановил работу, станции используются как убежища.
Помимо этого, прилеты были зафиксированы и в других городах, в том числе в Днепре, Львове и Тернополе, об этом сообщили мэры городов в своих Telegram-каналах. В результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков.
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