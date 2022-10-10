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Посла России вызвали в МИД Молдавии после заявления о нарушении воздушного пространства страны

Ведомости

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии после сообщений о том, что российские ракеты якобы нарушили воздушное пространство республики.

«Глава МИД Республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском трех крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море и проследовавших через территорию нашей страны», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

В ведомстве ранее заявили, что три российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство республики.

«Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, проследовали через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки. Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо», — говорилось в сообщении министерства.

Васнецова ранее вызывали в МИДЕИ из-за прошедших референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. В пресс-службе ведомства тогда заявили, что республика поддерживает территориальную целостность Украины в ее признанных границах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных