Посла России вызвали в МИД Молдавии после заявления о нарушении воздушного пространства страны
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии после сообщений о том, что российские ракеты якобы нарушили воздушное пространство республики.
«Глава МИД Республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений с российской стороны в связи с пуском трех крылатых ракет с российских военных кораблей, расположенных в Черном море и проследовавших через территорию нашей страны», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В ведомстве ранее заявили, что три российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство республики.
«Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, проследовали через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки. Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо», — говорилось в сообщении министерства.
Васнецова ранее вызывали в МИДЕИ из-за прошедших референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. В пресс-службе ведомства тогда заявили, что республика поддерживает территориальную целостность Украины в ее признанных границах.
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