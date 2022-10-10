Посла России вызвали в МИД Молдавии после заявления о нарушении воздушного пространства страны

Васнецова ранее вызывали в МИДЕИ из-за прошедших референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. В пресс-службе ведомства тогда заявили, что республика поддерживает территориальную целостность Украины в ее признанных границах.