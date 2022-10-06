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Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за референдумов

Ведомости

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова пригласили в Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ) из-за прошедших референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, передает пресс-служба министерства.

«Республика Молдова не признавала, не признает и не будет признавать результаты так называемого плебисцита и самым решительным образом осуждает попытку незаконной аннексии оккупированных территорий Украины, что противоречит всем принципам международного закон», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также заявили, что республика поддерживает территориальную целостность Украины в ее признанных границах. Ранее по аналогичной причине российских послов вызвали в МИД Норвегии, Испании, Чехии, Хорватии, Германии и Великобритании.

Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации.

Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России.

Украинская сторона в лице президента страны Владимира Зеленского не признала результаты референдумов. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, голосование прошло на территориях, которые находятся под контролем России, поэтому результаты нельзя назвать «настоящим выражением народной воли».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных