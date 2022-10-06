Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за референдумов
Посла России в Кишиневе Олега Васнецова пригласили в Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ) из-за прошедших референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, передает пресс-служба министерства.
«Республика Молдова не признавала, не признает и не будет признавать результаты так называемого плебисцита и самым решительным образом осуждает попытку незаконной аннексии оккупированных территорий Украины, что противоречит всем принципам международного закон», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства также заявили, что республика поддерживает территориальную целостность Украины в ее признанных границах. Ранее по аналогичной причине российских послов вызвали в МИД Норвегии, Испании, Чехии, Хорватии, Германии и Великобритании.
Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации.
Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России.
Украинская сторона в лице президента страны Владимира Зеленского не признала результаты референдумов. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, голосование прошло на территориях, которые находятся под контролем России, поэтому результаты нельзя назвать «настоящим выражением народной воли».
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