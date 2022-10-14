Нарышкин заявил о наличии разведданных по диверсии на «Северных потоках»

12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) российский лидер назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза». Он добавил, что ремонт газопроводов будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и при обеспечении безопасности маршрутов. В то же время, отметил Путин, Россия готова поставлять газ в ЕС по уцелевшей ветке «Северного потока — 2».