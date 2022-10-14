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Нарышкин заявил о наличии разведданных по диверсии на «Северных потоках»

Ведомости

Служба внешней разведки (СВР) России располагает разведданными по диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», однако раскрывать их публично пока не намерена, заявил директор ведомства Сергей Нарышкин в комментарии ТАСС.

«Данные есть, но конкретизировать не буду», – сказал он.

Инцидент на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошел в ночь на 26 сентября. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. 

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Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности этих инцидентов. В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе своего выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Российская сторона к расследованию инцидентов допущена не была.

12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) российский лидер назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза». Он добавил, что ремонт газопроводов будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и при обеспечении безопасности маршрутов. В то же время, отметил Путин, Россия готова поставлять газ в ЕС по уцелевшей ветке «Северного потока — 2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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