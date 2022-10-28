В Санкт-Петербурге сообщили о завершении основных мероприятий по мобилизации
В Санкт-Петербурге завершились основные мероприятия по частичной мобилизации, об этом сообщила начальник управления информации администрации губернатора города Инна Карпушина, передает ТАСС.
«Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, завершены. Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объеме. Завершается сбор личного состава. Соответствующая работа продолжается», — сказала она.
Утром глава законодательного собрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что частичная мобилизация в Санкт-Петербурге может закончиться до 30 октября. Однако он уточнил, что не располагает точной информацией о том, перестанут ли рассылать повестки к этому дню.
Ранее сегодня источники «Ведомостей» сообщили, что сборы необходимых резервистов завершатся уже на этой неделе. По словам одного из источников, изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября – началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников – он начнется в следующий вторник, 1 ноября.
Ранее сегодня о завершении частичной мобилизации в Брянской области сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в субъекте полностью выполнили задачи по мобилизационным мероприятиям. На прошлой неделе частичная мобилизация также закончилась в Москве и Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что разосланные повестки прекратили свое действие.
14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель. На тот момент, по его словам, было призвано 222 000 граждан. Позже в Кремле отметили, что точной даты окончания мобилизационных мероприятий в России пока нет.
Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
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