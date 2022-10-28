В Санкт-Петербурге сообщили о завершении основных мероприятий по мобилизации

Ранее сегодня источники «Ведомостей» сообщили, что сборы необходимых резервистов завершатся уже на этой неделе. По словам одного из источников, ​​изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября – началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников – он начнется в следующий вторник, 1 ноября.