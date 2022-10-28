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В Санкт-Петербурге сообщили о завершении основных мероприятий по мобилизации

Ведомости

В Санкт-Петербурге завершились основные мероприятия по частичной мобилизации, об этом сообщила начальник управления информации администрации губернатора города Инна Карпушина, передает ТАСС.

«Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, завершены. Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объеме. Завершается сбор личного состава. Соответствующая работа продолжается», — сказала она.

Утром глава законодательного собрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что частичная мобилизация в Санкт-Петербурге может закончиться до 30 октября. Однако он уточнил, что не располагает точной информацией о том, перестанут ли рассылать повестки к этому дню.

Ранее сегодня источники «Ведомостей» сообщили, что сборы необходимых резервистов завершатся уже на этой неделе. По словам одного из источников, ​​изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября – началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников – он начнется в следующий вторник, 1 ноября.

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Ранее сегодня о завершении частичной мобилизации в Брянской области сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в субъекте полностью выполнили задачи по мобилизационным мероприятиям. На прошлой неделе частичная мобилизация также закончилась в Москве и Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что разосланные повестки прекратили свое действие. 

14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель. На тот момент, по его словам, было призвано 222 000 граждан. Позже в Кремле отметили, что точной даты окончания мобилизационных мероприятий в России пока нет.

Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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