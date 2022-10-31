МИД вызвал посла Нидерландов из-за попытки вербовки российского военного атташе

Российская сторона заявила о неприемлемости подобных провокаций, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. В МИДе подчеркнули, что подобные попытки на территории Нидерландов иностранная разведка предпринимала и раньше. Так, ЦРУ склоняли к сотрудничеству дипломата постпредства России при ОЗХО в декабре 2018 г. и атташе российского посольства в декабре 2019 г. При этом правоохранительные органы Нидерландов вместо пресечения подобных действий сами пытались в апреле завербовать трех российских дипломатов, объявленных persona non grata.