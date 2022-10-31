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МИД вызвал посла Нидерландов из-за попытки вербовки российского военного атташе

Ведомости

Посол Нидерландов Хиллес Арно Бесхоор Плух был вызван в МИД России из-за попытки вербовки военного атташе при посольстве в Гааге британской разведкой, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«31 октября в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Х. А. Бесхоор Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября со стороны представителя разведывательных служб Великобритании», – говорится в сообщении.

Российская сторона заявила о неприемлемости подобных провокаций, которые противоречат  Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. В МИДе подчеркнули, что подобные попытки на территории Нидерландов иностранная разведка предпринимала и раньше. Так, ЦРУ склоняли к сотрудничеству дипломата постпредства России при ОЗХО в декабре 2018 г. и атташе российского посольства в декабре 2019 г. При этом правоохранительные органы Нидерландов вместо пресечения подобных действий сами пытались в апреле завербовать трех российских дипломатов, объявленных persona non grata.

«Призываем нидерландские власти воздержаться от таких недружественных действий, ведущих к дальнейшей деградации двусторонних отношений, а также настаиваем на принятии Гаагой исчерпывающих мер с целью недопущения подобных инцидентов в будущем», – добавили в МИД России.

В конце марта Нидерланды выслали из страны 18 дипломатов России, обвинив тех в работе на российские спецслужбы. В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве, одного сотрудника генконсульства страны в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных