МИД вызвал посла Нидерландов из-за попытки вербовки российского военного атташе
Посол Нидерландов Хиллес Арно Бесхоор Плух был вызван в МИД России из-за попытки вербовки военного атташе при посольстве в Гааге британской разведкой, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«31 октября в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Х. А. Бесхоор Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября со стороны представителя разведывательных служб Великобритании», – говорится в сообщении.
Российская сторона заявила о неприемлемости подобных провокаций, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. В МИДе подчеркнули, что подобные попытки на территории Нидерландов иностранная разведка предпринимала и раньше. Так, ЦРУ склоняли к сотрудничеству дипломата постпредства России при ОЗХО в декабре 2018 г. и атташе российского посольства в декабре 2019 г. При этом правоохранительные органы Нидерландов вместо пресечения подобных действий сами пытались в апреле завербовать трех российских дипломатов, объявленных persona non grata.
«Призываем нидерландские власти воздержаться от таких недружественных действий, ведущих к дальнейшей деградации двусторонних отношений, а также настаиваем на принятии Гаагой исчерпывающих мер с целью недопущения подобных инцидентов в будущем», – добавили в МИД России.
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