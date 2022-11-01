Песков прокомментировал отказ Сторонского и Тинькова от российского гражданства
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ предпринимателей Николая Сторонского и Олега Тинькова от российского гражданства. Такое решение он назвал правом бизнесменов.
«Это их право. Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю. Фактически, они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране», — заявил Песков.
31 октября стало известно, что основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский больше не является гражданином РФ. Представитель компании сообщил, что предприниматель отказался от российского паспорта, он является гражданином Великобритании. Отмечалось, что такое решение он принял в 2022 г. еще до того, как его отец, гендиректор «Газпром промгаза» Николай Сторонский-старший, попал под санкции.
В тот же день предприниматель Олег Тиньков также заявил, что отказывается от российского гражданства. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Позже пост из аккаунта Тинькова пропал, предприниматель назвал удаление публикации «мистическим» и пошутил, что до соцсети добрались «тролли Кремля». 1 ноября Тиньков опубликовал новое сообщение, подтвердив свое решение об отказе от российского паспорта.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса