Газета
Политика

Песков прокомментировал отказ Сторонского и Тинькова от российского гражданства

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ предпринимателей Николая Сторонского и Олега Тинькова от российского гражданства. Такое решение он назвал правом бизнесменов.

«Это их право. Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю. Фактически, они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране», — заявил Песков.

31 октября стало известно, что основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский больше не является гражданином РФ. Представитель компании сообщил, что предприниматель отказался от российского паспорта, он является гражданином Великобритании. Отмечалось, что такое решение он принял в 2022 г. еще до того, как его отец, гендиректор «Газпром промгаза» Николай Сторонский-старший, попал под санкции.

В тот же день предприниматель Олег Тиньков также заявил, что отказывается от российского гражданства. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Позже пост из аккаунта Тинькова пропал, предприниматель назвал удаление публикации «мистическим» и пошутил, что до соцсети добрались «тролли Кремля». 1 ноября Тиньков опубликовал новое сообщение, подтвердив свое решение об отказе от российского паспорта.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: «Тинькофф банк» отреагировал на слова Тинькова об отзыве бренда

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных