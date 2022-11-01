Песков прокомментировал отказ Сторонского и Тинькова от российского гражданства

31 октября стало известно, что основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский больше не является гражданином РФ. Представитель компании сообщил, что предприниматель отказался от российского паспорта, он является гражданином Великобритании. Отмечалось, что такое решение он принял в 2022 г. еще до того, как его отец, гендиректор «Газпром промгаза» Николай Сторонский-старший, попал под санкции.