«Тинькофф банк» отреагировал на слова Тинькова об отзыве бренда
«Все юридические права на бренд "Тинькофф" принадлежат "Тинькофф банку"», – сказали там.
Так банк отреагировал на слова предпринимателя Олега Тинькова, заявившего ранее о том, что он начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка. 31 октября, основатель «Тинькофф банка» сообщил в социальной сети, что отказывается от российского гражданства, однако на следующий день пост был удален.
28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. Параметры сделки «Интеррос» не раскрыл. В интервью газете The New York Times Тиньков заявил, что его якобы заставили продать долю в банке. При этом в самом банке заявили, что до конца 2022 г. «Тинькофф» проведет ребрендинг, поскольку компания «давно переросла первоначальный смысл именного бренда».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса