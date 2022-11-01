«Тинькофф банк» отреагировал на слова Тинькова об отзыве бренда

28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. Параметры сделки «Интеррос» не раскрыл. В интервью газете The New York Times Тиньков заявил, что его якобы заставили продать долю в банке. При этом в самом банке заявили, что до конца 2022 г. «Тинькофф» проведет ребрендинг, поскольку компания «давно переросла первоначальный смысл именного бренда».