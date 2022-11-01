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«Тинькофф банк» отреагировал на слова Тинькова об отзыве бренда

Ведомости

Все права на бренд «Тинькофф» принадлежат «Тинькофф банку», сообщили в пресс-службе кредитной организации в комментарии ТАСС.

«Все юридические права на бренд "Тинькофф" принадлежат "Тинькофф банку"», – сказали там.

Так банк отреагировал на слова предпринимателя Олега Тинькова, заявившего ранее о том, что он начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка. 31 октября, основатель «Тинькофф банка» сообщил в социальной сети, что отказывается от российского гражданства, однако на следующий день пост был удален.

28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. Параметры сделки «Интеррос» не раскрыл. В интервью газете The New York Times Тиньков заявил, что его якобы заставили продать долю в банке. При этом в самом банке заявили, что до конца 2022 г. «Тинькофф» проведет ребрендинг, поскольку компания «давно переросла первоначальный смысл именного бренда».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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