Совфед одобрил закон об альтернативной службе в период мобилизации

Согласно Конституции РФ, каждый гражданин РФ имеет право заменить военную службу на альтернативную, если первая противоречит его убеждениям или вероисповеданию. В ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» уточняется, что такое право также есть у россиянина, если он относится к коренному малочисленному народу.