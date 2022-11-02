Совфед одобрил закон об альтернативной службе в период мобилизации
Совет Федерации одобрил закон о порядке прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации, передает «Интерфакс».
Новая статья об альтернативной службе в период мобилизации дополнила закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Согласно документу, граждане, которые проходят альтернативную службу в Вооруженных силах РФ и других военных структурах в качестве гражданского персонала, в случае объявления мобилизации в России продолжат проходить службу в этих организациях.
Проходящих же альтернативную службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в случае мобилизации направят на должности гражданского персонала в ВС РФ и другие военные структуры для продолжения такой службы.
27 октября законопроект был принят Госдумой.
Помимо этого, сенаторы также одобрили и закон, отменяющий запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Отмена запрета не коснется осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и преступления по некоторым другим статьям УК.
Согласно Конституции РФ, каждый гражданин РФ имеет право заменить военную службу на альтернативную, если первая противоречит его убеждениям или вероисповеданию. В ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» уточняется, что такое право также есть у россиянина, если он относится к коренному малочисленному народу.
31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил президент Владимир Путин. Как уточнил 1 ноября министр обороны Сергей Шойгу, все регионы России выполнили свои мобилизационные задания.
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