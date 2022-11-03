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Путин 4 ноября посетит посвященную Украине выставку в Манеже

Ведомости

Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, а также посетит выставку в Манеже, посвященную Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«4 ноября, в День народного единства, президент вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что позже у российского лидера запланировано посещение выставки «Украина. На переломах эпох» в Манеже. Также Путин встретится с историками и представителями традиционных религий России. 

О планах президента РФ возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Также 1 ноября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал культурные мероприятия в честь Дня народного единства. В своем блоге он сообщил, что с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы. Собянин уточнил, что все вырученные средства от платных мероприятий направят на поддержку жителей новых территорий России. 

День народного единства отмечается с 2005 г. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов в период Смутного времени. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных