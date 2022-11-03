Путин 4 ноября посетит посвященную Украине выставку в Манеже

Также 1 ноября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал культурные мероприятия в честь Дня народного единства. В своем блоге он сообщил, что с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы. Собянин уточнил, что все вырученные средства от платных мероприятий направят на поддержку жителей новых территорий России.