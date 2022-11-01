Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент России Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент будет в Москве в День народного единства. Вы знаете, что открылся памятник Минину и Пожарскому, президент возложит цветы к этому памятнику», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, в программе президента будут еще ряд пунктов в русле праздника. Вторая половина этого дня будет посвящена рабочим встречам и совещаниям.
Министр культуры Ольга Любимова ранее объявила, что реставрация памятника стоила порядка 50 млн руб. По ее словам, монумент, появившийся более 200 лет назад благодаря «общенациональному движению», по сегодняшний день «является таким же символом беззаветного служения родине, силы духа и высокой гражданственности».
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