Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Министр культуры Ольга Любимова ранее объявила, что реставрация памятника стоила порядка 50 млн руб. По ее словам, монумент, появившийся более 200 лет назад благодаря «общенациональному движению», по сегодняшний день «является таким же символом беззаветного служения родине, силы духа и высокой гражданственности».