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Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Ведомости

Президент России Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент будет в Москве в День народного единства. Вы знаете, что открылся памятник Минину и Пожарскому, президент возложит цветы к этому памятнику», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, в программе президента будут еще ряд пунктов в русле праздника. Вторая половина этого дня будет посвящена рабочим встречам и совещаниям.

Министр культуры Ольга Любимова ранее объявила, что реставрация памятника стоила порядка 50 млн руб. По ее словам, монумент, появившийся более 200 лет назад благодаря «общенациональному движению», по сегодняшний день «является таким же символом беззаветного служения родине, силы духа и высокой гражданственности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных