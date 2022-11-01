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Собянин: доходы от мероприятий 4 ноября направят на помощь жителям новых регионов

Ведомости

Все доходы, вырученные от праздничных мероприятий в День народного единства 4 ноября, направят на поддержку жителей новых территорий России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. 

«Большинство мероприятий — бесплатные. Вырученные средства от продажи билетов на платные показы также будут переданы на помощь жителям новых территорий», — написал Собянин.

Он уточнил, что предприниматели также направят часть выручки на помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

Собянин уточнил, что все мероприятия, которые пройдут с 4 по 7 ноября, будут носить исторический и образовательных характер. К примеру, на Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных