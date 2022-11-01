Собянин: доходы от мероприятий 4 ноября направят на помощь жителям новых регионов
Все доходы, вырученные от праздничных мероприятий в День народного единства 4 ноября, направят на поддержку жителей новых территорий России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
«Большинство мероприятий — бесплатные. Вырученные средства от продажи билетов на платные показы также будут переданы на помощь жителям новых территорий», — написал Собянин.
Он уточнил, что предприниматели также направят часть выручки на помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Собянин уточнил, что все мероприятия, которые пройдут с 4 по 7 ноября, будут носить исторический и образовательных характер. К примеру, на Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы.
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