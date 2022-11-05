В ДНР сообщили о покушении на судью Верховного суда
На судью Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР) совершено покушение, он находится в тяжелом состоянии, сообщили в Центре общественных связей МВД ДНР.
Сообщение о покушении на судью Никулина в городе Углегорск поступило в дежурную часть МВД вечером 4 ноября.
«Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь», — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители ведут розыск подозреваемых в покушении на судью Верховного суда ДНР.
В конце июня в результате теракта в Херсоне погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Дмитрий Савлученко. До этого было совершено покушение на пророссийского главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева, он получил осколочные ранения и контузию.
22 февраля, до начала спецоперации на Украине, ДНР сообщила о покушении на экс-министра обороны.