В ДНР сообщили о покушении на судью Верховного суда

В конце июня в результате теракта в Херсоне погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Дмитрий Савлученко. До этого было совершено покушение на пророссийского главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева, он получил осколочные ранения и контузию.