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В ДНР сообщили о покушении на судью Верховного суда

Ведомости

На судью Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР) совершено покушение, он находится в тяжелом состоянии, сообщили в Центре общественных связей МВД ДНР.

Сообщение о покушении на судью Никулина в городе Углегорск поступило в дежурную часть МВД вечером 4 ноября. 

«Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь», — говорится в сообщении. 

Сейчас правоохранители ведут розыск подозреваемых в покушении на судью Верховного суда ДНР.

В конце июня в результате теракта в Херсоне погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Дмитрий Савлученко. До этого было совершено покушение на пророссийского главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева, он получил осколочные ранения и контузию.

22 февраля, до начала спецоперации на Украине, ДНР сообщила о покушении на экс-министра обороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных