В Белоруссии заявили об угрозе интервенции со стороны Литвы, Латвии, Украины и Польши
Белоруссия сегодня сталкивается с возросшим риском интервенции со стороны Литвы, Латвии, Украины и Польши, заявил зампред КГБ республики Сергей Теребов, передает «БелТА».
«Сегодня мы фиксируем нарастание угрозы внешней интервенции с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины», – заявил он.
По мнению Теребова, белорусы, уехавшие из республики по политическим мотивам, готовят сценарий силового изменения конституционного строя. Зимой, утверждает он, они намерены «начать раскачку» студенческого и преподавательского сообществ.
Накануне, 15 ноября, минобороны Белоруссии сообщило о плановой проверке учетных данных военнообязанных. Соответствующее поручение в начале октября отдал президент республики Александр Лукашенко.
7 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в случае необходимости республика может выставить ресурс в 500 000 подготовленных военных. Позднее, 20 октября, он рассказал о наступлении в отношениях Белоруссии и Запада «горячей фазы». Он вновь указал на стягивание войск Польши и Украины к границе с Белоруссией. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует ни с кем воевать.
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