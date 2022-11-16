В Белоруссии заявили об угрозе интервенции со стороны Литвы, Латвии, Украины и Польши

7 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в случае необходимости республика может выставить ресурс в 500 000 подготовленных военных. Позднее, 20 октября, он рассказал о наступлении в отношениях Белоруссии и Запада «горячей фазы». Он вновь указал на стягивание войск Польши и Украины к границе с Белоруссией. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует ни с кем воевать.