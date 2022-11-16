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В Белоруссии заявили об угрозе интервенции со стороны Литвы, Латвии, Украины и Польши

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Белоруссия сегодня сталкивается с возросшим риском интервенции со стороны Литвы, Латвии, Украины и Польши, заявил зампред КГБ республики Сергей Теребов, передает «БелТА».

«Сегодня мы фиксируем нарастание угрозы внешней интервенции с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины», – заявил он.

По мнению Теребова, белорусы, уехавшие из республики по политическим мотивам, готовят сценарий силового изменения конституционного строя. Зимой, утверждает он, они намерены «начать раскачку» студенческого и преподавательского сообществ.

Накануне, 15 ноября, минобороны Белоруссии сообщило о плановой проверке учетных данных военнообязанных. Соответствующее поручение в начале октября отдал президент республики Александр Лукашенко.

7 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в случае необходимости республика может выставить ресурс в 500 000 подготовленных военных. Позднее, 20 октября, он рассказал о наступлении в отношениях Белоруссии и Запада «горячей фазы». Он вновь указал на стягивание войск Польши и Украины к границе с Белоруссией. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует ни с кем воевать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных