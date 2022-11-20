ТАСС: мэра Энергодара освободили от должности

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. Волга был назначен мэром после того, как в конце мая было совершено покушение на главу Энергодара Андрея Шевчика.