ТАСС: мэра Энергодара освободили от должности
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга освобожден от должности по решению властей региона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации области.
«Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области», — сказал собеседник агентства, добавив, что указ об этом подписал временно исполняющий обязанности губернатора регион Евгений Балицкий.
Волга заявил «Известиям», что рассматривает переход на другую вышестоящую должность.
«Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства», — сказал он.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей международные договоры о принятии регионов в состав России. Волга был назначен мэром после того, как в конце мая было совершено покушение на главу Энергодара Андрея Шевчика.