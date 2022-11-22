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В «Росэнергоатоме» сообщили о задержании 10 украинских агентов на ЗАЭС с июня

Ведомости

Начиная с июня на Запорожской АЭС были задержаны более 10 агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые собирали информацию об электростанции. Об этом сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, пишет ТАСС.

По его словам, у одного из задержанных агентов был найден планшет с видео, где изображены различные помещения электростанции. Карчаа также отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) многократно осуществляли высадку десанта для захвата Запорожской АЭС.

Накануне, 21 ноября, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва обеспокоена обострением ситуации вокруг Запорожской АЭС. Представитель Кремля заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.

Карчаа 20 ноября сообщил, что было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Сегодня Песков сообщил, что угрозу Запорожской АЭС представляют те, кто обстреливает электростанцию, то есть вооруженные силы Украины (ВСУ). Он также отметил, что от Украины нужно требовать отвода тяжелого вооружения, а также прекращения обстрелов территории Запорожской АЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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