В «Росэнергоатоме» сообщили о задержании 10 украинских агентов на ЗАЭС с июня
Начиная с июня на Запорожской АЭС были задержаны более 10 агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые собирали информацию об электростанции. Об этом сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, пишет ТАСС.
По его словам, у одного из задержанных агентов был найден планшет с видео, где изображены различные помещения электростанции. Карчаа также отметил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) многократно осуществляли высадку десанта для захвата Запорожской АЭС.
Накануне, 21 ноября, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва обеспокоена обострением ситуации вокруг Запорожской АЭС. Представитель Кремля заявил, что всем странам мира нужно повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.
Карчаа 20 ноября сообщил, что было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Сегодня Песков сообщил, что угрозу Запорожской АЭС представляют те, кто обстреливает электростанцию, то есть вооруженные силы Украины (ВСУ). Он также отметил, что от Украины нужно требовать отвода тяжелого вооружения, а также прекращения обстрелов территории Запорожской АЭС.
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