МИД Венгрии обвинил США в получении выгоды от экономического спада в Европе

Ранее сегодня газета Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что власти ЕС все чаще выражают недовольство действиями США. В частности, ЕС «в ярости от администрации [президента США] Джо Байдена». По данным издания, европейские власти не устраивает тот факт, что Вашингтон наживается на конфликте, в то время как страны ЕС страдают. Один из собеседников газеты отметил, что США «должны осознать» изменение настроений «во многих странах ЕС».