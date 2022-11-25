Газета
Политика

МИД Венгрии обвинил США в получении выгоды от экономического спада в Европе

Ведомости

Экономическое положение США улучшилось за последний период, при этом Вашингтон извлекает выгоду от движения экономики европейских стран в сторону рецессии. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире венгерского телевидения. 

«Движение европейской экономики в сторону рецессии — хорошая новость для экономики США, и, похоже, американцы смогли извлечь из этого выгоду», — сказал министр (цитата по ТАСС). 

Он отметил, что экономика ЕС «находится в проигрыше». По его словам, «совершенно ясно, кто наживается на страданиях европейской экономики». 

Сийярто также указал на закон США о снижении инфляции, барьеры для продажи европейских электромобилей на американском рынке и тарифы на алюминий. По его мнению, эти меры вызывают подозрения в нарушении правил мировой торговли. Глава венгерского МИДа призвал страны ЕС принять аналогичные ограничения в отношении США, чтобы поддержать европейскую экономику. 

Ранее сегодня газета Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что власти ЕС все чаще выражают недовольство действиями США. В частности, ЕС «в ярости от администрации [президента США] Джо Байдена». По данным издания, европейские власти не устраивает тот факт, что Вашингтон наживается на конфликте, в то время как страны ЕС страдают. Один из собеседников газеты отметил, что США «должны осознать» изменение настроений «во многих странах ЕС».

В Швеции узнали о планах США разорить Европу при помощи Украины

11 ноября Politico сообщала, что США обеспокоены тем, что некоторые страны ЕС могут отказаться от санкционной политики в отношении России из-за ухудшения экономической ситуации. Издание писало, что ряд европейских стран все больше злится на санкции и обвиняет Вашингтон в росте расходов из-за ограничительных мер. 

Об экономической выгоде конфликта на Украине для США ранее заявлял посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, американские власти «изматывают» россиян, украинцев, а также граждан стран Европы и США. «Оснований для этого несколько, одно из них — наличие экономической заинтересованности. Стремление "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного», — пояснил российский посол.  

Ранее власти Венгрии неоднократно критиковали введенные санкции ЕС в отношении России. В частности, Сийярто говорил, что «санкции провалились», и указывал на экономические проблемы в Европе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял о неэффективности санкций против РФ. Он отметил, что западные страны ввели более 11 000 ограничительных мер, но в итоге действия ЕС вызвали инфляцию и дефицит энергоносителей. По его мнению, санкции могут «поставить Европу на колени».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Politico: власти ЕС обвинили США в получении сверхприбыли от конфликта на Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных