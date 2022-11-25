МИД Венгрии обвинил США в получении выгоды от экономического спада в Европе
Экономическое положение США улучшилось за последний период, при этом Вашингтон извлекает выгоду от движения экономики европейских стран в сторону рецессии. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире венгерского телевидения.
«Движение европейской экономики в сторону рецессии — хорошая новость для экономики США, и, похоже, американцы смогли извлечь из этого выгоду», — сказал министр (цитата по ТАСС).
Он отметил, что экономика ЕС «находится в проигрыше». По его словам, «совершенно ясно, кто наживается на страданиях европейской экономики».
Сийярто также указал на закон США о снижении инфляции, барьеры для продажи европейских электромобилей на американском рынке и тарифы на алюминий. По его мнению, эти меры вызывают подозрения в нарушении правил мировой торговли. Глава венгерского МИДа призвал страны ЕС принять аналогичные ограничения в отношении США, чтобы поддержать европейскую экономику.
Ранее сегодня газета Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что власти ЕС все чаще выражают недовольство действиями США. В частности, ЕС «в ярости от администрации [президента США] Джо Байдена». По данным издания, европейские власти не устраивает тот факт, что Вашингтон наживается на конфликте, в то время как страны ЕС страдают. Один из собеседников газеты отметил, что США «должны осознать» изменение настроений «во многих странах ЕС».
11 ноября Politico сообщала, что США обеспокоены тем, что некоторые страны ЕС могут отказаться от санкционной политики в отношении России из-за ухудшения экономической ситуации. Издание писало, что ряд европейских стран все больше злится на санкции и обвиняет Вашингтон в росте расходов из-за ограничительных мер.
Об экономической выгоде конфликта на Украине для США ранее заявлял посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, американские власти «изматывают» россиян, украинцев, а также граждан стран Европы и США. «Оснований для этого несколько, одно из них — наличие экономической заинтересованности. Стремление "снять сливки" за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного», — пояснил российский посол.
Ранее власти Венгрии неоднократно критиковали введенные санкции ЕС в отношении России. В частности, Сийярто говорил, что «санкции провалились», и указывал на экономические проблемы в Европе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял о неэффективности санкций против РФ. Он отметил, что западные страны ввели более 11 000 ограничительных мер, но в итоге действия ЕС вызвали инфляцию и дефицит энергоносителей. По его мнению, санкции могут «поставить Европу на колени».
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