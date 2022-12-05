Макрон сообщил о поддержании прямых контактов с Путиным

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Макрон прилетал на переговоры с Путиным 7 февраля, на следующий день состоялась их встреча, переговоры российский лидер назвал «содержательными». 3 февраля президенты Франции и России провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российскими предложениями по гарантиям безопасности. До этого лидеры двух стран общались 28 и 31 января.