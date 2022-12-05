Макрон сообщил о поддержании прямых контактов с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что поддерживает прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным. С таким заявлением он выступил в ходе интервью телеканалу CBS.
«Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучшим способом возобновить взаимодействие является сохранение этого прямого канала», — сказал он.
Макрон также подчеркнул, что единственным способом урегулировать ситуацию на Украине являются переговоры. «Единственный способ найти решение — путем переговоров. Я не вижу военного варианта», — отметил французский лидер.
3 декабря стало известно, что Макрон хочет провести переговоры с Путиным по вопросу гражданской атомной энергетики. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, точной даты телефонного разговора пока нет.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Макрон прилетал на переговоры с Путиным 7 февраля, на следующий день состоялась их встреча, переговоры российский лидер назвал «содержательными». 3 февраля президенты Франции и России провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российскими предложениями по гарантиям безопасности. До этого лидеры двух стран общались 28 и 31 января.
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