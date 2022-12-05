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Макрон сообщил о поддержании прямых контактов с Путиным

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что поддерживает прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным. С таким заявлением он выступил в ходе интервью телеканалу CBS.

«Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучшим способом возобновить взаимодействие является сохранение этого прямого канала», — сказал он.

Макрон также подчеркнул, что единственным способом урегулировать ситуацию на Украине являются переговоры. «Единственный способ найти решение — путем переговоров. Я не вижу военного варианта», — отметил французский лидер.

3 декабря стало известно, что Макрон хочет провести переговоры с Путиным по вопросу гражданской атомной энергетики. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, точной даты телефонного разговора пока нет.

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Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Макрон прилетал на переговоры с Путиным 7 февраля, на следующий день состоялась их встреча, переговоры российский лидер назвал «содержательными». 3 февраля президенты Франции и России провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с российскими предложениями по гарантиям безопасности. До этого лидеры двух стран общались 28 и 31 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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