Лавров заявил об окончании глобализации «по-американски»
На формирующуюся новую мировую систему не должны оказывать влияние «причуды» США. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на форуме «Примаковские чтения».
«Наверное, глобализация по-американски закончилась. Да, какие-то остаточные процессы неизбежно придется еще пережить, но параллельно выстраивается новая система и финансовая, и логистическая», — сказал министр (цитата по ТАСС).
По его словам, новая система не должна зависеть от «причуд и чувства собственного превосходства» Запада.
Ранее о грядущих изменениях в устройстве мира неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. В сентябре на полях саммита ШОС он обвинил Запад в «уродливых попытках» создать однополярный мир, подчеркнув, что такой сценарий является неприемлемым для большинства стран. Тогда же китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что мир оказался «в состоянии турбулентности», и призвал страны ШОС объединиться.
Власти КНР также не раз говорили о готовности строить многополярную систему вместе с РФ. В середине ноября глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20 заявил, что Китай намерен «решительно содействовать развитию многополярного мира».
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