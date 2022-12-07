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Лавров заявил об окончании глобализации «по-американски»

Ведомости

На формирующуюся новую мировую систему не должны оказывать влияние «причуды» США. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на форуме «Примаковские чтения».

«Наверное, глобализация по-американски закончилась. Да, какие-то остаточные процессы неизбежно придется еще пережить, но параллельно выстраивается новая система и финансовая, и логистическая», — сказал министр (цитата по ТАСС). 

По его словам, новая система не должна зависеть от «причуд и чувства собственного превосходства» Запада.

Ранее о грядущих изменениях в устройстве мира неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. В сентябре на полях саммита ШОС он обвинил Запад в «уродливых попытках» создать однополярный мир, подчеркнув, что такой сценарий является неприемлемым для большинства стран. Тогда же китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что мир оказался «в состоянии турбулентности», и призвал страны ШОС объединиться.

В конце сентября Путин отметил, что перемены ведут к формированию «более справедливого мироустройства». В то же время, считает российский лидер, мир стоит на историческом рубеже, поэтому следующее десятилетие будет «самым непредсказуемым» со временем завершения Второй мировой войны.

Власти КНР также не раз говорили о готовности строить многополярную систему вместе с РФ. В середине ноября глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20 заявил, что Китай намерен «решительно содействовать развитию многополярного мира».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных