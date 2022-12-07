Лавров заявил об окончании глобализации «по-американски»

Ранее о грядущих изменениях в устройстве мира неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. В сентябре на полях саммита ШОС он обвинил Запад в «уродливых попытках» создать однополярный мир, подчеркнув, что такой сценарий является неприемлемым для большинства стран. Тогда же китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что мир оказался «в состоянии турбулентности», и призвал страны ШОС объединиться.