МИД Венгрии: девять стран ЕС не поддержали потолок цен на газ
Девять стран ЕС, в том числе Германия и Венгрия, высказались против установления ценового потолка на газ на пробном голосовании в ходе заседания министров энергетики. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, хотя девять стран были против, набралось», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По мнению главы МИД Венгрии, 19 декабря министры энергетики стран ЕС все-таки утвердят потолок цен на газ. В то же время он отметил «неправильность, вред и опасность», которые несет это решение. Об этом Сийярто сообщил в соцсетях.
Сийярто подчеркнул, что Будапешт считает данную инициативу ошибкой и проголосует против потолка. Он пояснил, что введение ограничения цен на газ вынудит Венгрию согласовывать с ЕС изменения в долгосрочных контрактах с Россией.
13 декабря Сийярто сообщил об обсуждении с вице-премьером России Александром Новаком возможность внесения изменений в долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа. По словам венгерского министра, российская сторона выразила готовность к такому сценарию в случае необходимости.
Страны ЕС в ноябре приступили к активному обсуждению ценового потолка на газ. Еврокомиссия предложила запускать механизм по ограничению цен на энергоресурс при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за МВтч в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней.
11 декабря агентство Bloomberg узнало о разногласиях по этому вопросу среди стран содружества. 13 декабря министры энергетики стран ЕС не смогли договориться о предельной цене на газ. 15 декабря саммит ЕС также не смог согласовать потолок цен и определить принцип общих закупок энергоресурса. В то же время в ЕС отметили достижение консенсуса в этом вопросе. Сегодня, 19 декабря, министры энергетики вновь обсудят предельную цену на газ.