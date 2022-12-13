Венгрия и Россия обсудили возможность внесения изменений в контракты по газу

«Вчера я консультировался по телефону с российским вице-премьером, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком. Он выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно», – приводит его слова «РИА Новости».