Венгрия и Россия обсудили возможность внесения изменений в контракты по газу
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил журналистам, что обсудил с вице-премьером России Александром Новаком возможность внесения изменений в долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа.
«Вчера я консультировался по телефону с российским вице-премьером, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком. Он выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно», – приводит его слова «РИА Новости».
Ранее сегодня Сийярто заявил, что министры энергетики стран ЕС не договорились о предельной цене на газ. Как сообщалось ранее, группа из 12 государств — членов блока, среди которых Бельгия, Греция, Италия и Польша, в преддверии экстренной встречи министров энергетики ЕС призвали снизить потолок цен на газ из РФ.
Изначально Еврокомиссия предлагала запускать механизм по ограничению цен на газ при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за МВтч в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней.
3 декабря страны ЕС договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель, ограничение вступило в силу 5 декабря. Помимо стран ЕС к потолку цен также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.
Российские власти неоднократно говорили, что Москва не будет поставлять топливо странам, которые установят ценовой потолок или присоединятся к ограничению. В Кремле заявили, что не принимают введения ограничения. Как ранее писали «Ведомости», власти сформулировали ответ на потолок цен на российскую нефть.