Правительство сможет выдавать разрешения на сделки с подсанкционными лицами
Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий правительство полномочиями выдавать временные разрешения на совершение сделок с лицами, которые находятся под российскими контрсанкциями. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Предоставить правительству РФ полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, находящимися под санкциями», – говорится в документе.
Данная поправка вносится в указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств, который Путин подписал 3 мая. Действие указа также распространяется на правоотношения, возникшие с этой даты.
Принятый в мае документ запрещает органам власти, физлицам и организациям, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, совершать сделки с зарубежными физ- и юрлицами, находящимися под санкциями России, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам (в том числе по заключенным внешнеторговым контрактам), осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются находящиеся под санкциями лица. Закон также запрещает вывозить за пределы страны продукцию и сырье, которые были произведены или добыты в России, для продажи лицами, попавшим под ответные ограничения РФ.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели новые санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за спецоперации, санкций и проблем с логистикой. Страны Евросоюза ввели уже девять пакетов санкций.