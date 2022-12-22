Правительство сможет выдавать разрешения на сделки с подсанкционными лицами

Принятый в мае документ запрещает органам власти, физлицам и организациям, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, совершать сделки с зарубежными физ- и юрлицами, находящимися под санкциями России, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам (в том числе по заключенным внешнеторговым контрактам), осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются находящиеся под санкциями лица. Закон также запрещает вывозить за пределы страны продукцию и сырье, которые были произведены или добыты в России, для продажи лицами, попавшим под ответные ограничения РФ.