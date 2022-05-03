Путин подписал указ об ответных мерах против недружественных стран

Путин подписал указ об ответных мерах против недружественных странПрезидент запретил совершать сделки с иностранцами, попавшими под санкции России
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ опубликован на официальной портале правовой информации.
Указ принят «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувшим к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на незаконное лишение Российской Федерации, граждан РФ и российских юридических лиц права собственности и (или) ограничение права собственности, в целях защиты национальных интересов России».
Документ запрещает органам власти, физлицам и организациям, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации:
совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юрлицами, находящимися под санкциями России;
осуществление финансовых операций, выгодоприобретателями по которым являются находящиеся под санкциями лица;
Разъяснения по вопросам применения указа дадут Минфин и Центробанк, следует из указа. Правительству поручено в течение десяти дней утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями, и определить дополнительные критерии отнесения сделок к запрещенным.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Некоторые иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за спецоперации, санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой. Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций.
15 марта Россия ввела персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц. Под санкции попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр. Помимо этого ограничения коснулись сына президента США Хантера Байдена и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.