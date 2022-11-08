Правительство ввело контрсанкции против 74 компаний в области ВТС

Ограничения включают в себя совершение сделок в пользу находящихся под санкциями лиц, сделок, предусматривающих заход в порты России судов, принадлежащих или зафрахтованных лицами под санкциями, и сделок, предусматривающих совершение операций и платежей, в том числе с ценными бумагами.