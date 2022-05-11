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Экономика

Правительство России внесло в санкционный список 31 энергокомпанию

Ведомости

Правительство России утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные санкции, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В список вошла 31 энергетическая компания, среди которых бывшие «дочки» Газпрома в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Сингапуре и других недружественных странах, структуры немецкой газораспределительной компании Wingas, WIEE в Болгарии и Венгрии.

Документом запрещается ряд действий с этими компаниями, ранее установленных указом президента «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций». Также постановлением правительства запрещены совершение сделок в пользу находящихся под санкциями лиц, сделок, предусматривающих заход в порты России судов, принадлежащих или зафрахтованных лицами под санкциями, и сделок, предусматривающих совершение операций и платежей, в том числе с ценными бумагами.

После начала спецоперации России на Украине ряд западных стран ввели антироссийские санкции, они в том числе заморозили около половины российских золотовалютных резервов, порядка $300 млрд.

В качестве ответных мер президент России Владимир Путин подписал ряд указов, предусматривающих санкции в отношении недружественных стран, также было введено новое правило, согласно которому с 1 апреля все недружественные страны должны платить за поставки газа в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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