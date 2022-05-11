Правительство России внесло в санкционный список 31 энергокомпанию
Правительство России утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные санкции, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В список вошла 31 энергетическая компания, среди которых бывшие «дочки» Газпрома в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Сингапуре и других недружественных странах, структуры немецкой газораспределительной компании Wingas, WIEE в Болгарии и Венгрии.
Документом запрещается ряд действий с этими компаниями, ранее установленных указом президента «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций». Также постановлением правительства запрещены совершение сделок в пользу находящихся под санкциями лиц, сделок, предусматривающих заход в порты России судов, принадлежащих или зафрахтованных лицами под санкциями, и сделок, предусматривающих совершение операций и платежей, в том числе с ценными бумагами.
После начала спецоперации России на Украине ряд западных стран ввели антироссийские санкции, они в том числе заморозили около половины российских золотовалютных резервов, порядка $300 млрд.
В качестве ответных мер президент России Владимир Путин подписал ряд указов, предусматривающих санкции в отношении недружественных стран, также было введено новое правило, согласно которому с 1 апреля все недружественные страны должны платить за поставки газа в рублях.