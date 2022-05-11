Правительство России внесло в санкционный список 31 энергокомпанию

Документом запрещается ряд действий с этими компаниями, ранее установленных указом президента «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций». Также постановлением правительства запрещены совершение сделок в пользу находящихся под санкциями лиц, сделок, предусматривающих заход в порты России судов, принадлежащих или зафрахтованных лицами под санкциями, и сделок, предусматривающих совершение операций и платежей, в том числе с ценными бумагами.