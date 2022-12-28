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Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

Ведомости

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля.  

«Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Подтверждена готовность к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента Кубы в Россию 19 –22 ноября 2022 года, при должном учете предложений и пожеланий кубинской стороны. <...> Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства», — сказано в сообщении. 

Помимо этого, Путин и Диас-Канель обсудили совместные проекты в области энергетики и промышленности, а также договорились активизировать контакты на различных уровнях. 

Президенты обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Путин также поздравил кубинского лидера с Днем освобождения Кубы, который также празднуется 1 января. Глава государства передал пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу. 

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В предыдущий раз президенты России и Кубы проводили переговоры 22 ноября. Тогда в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры двух стран планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также президенты затронут ключевые темы международной повестки. 

В тот же день Путин и Диас-Канель приняли участие в церемонии открытия памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро в Москве. Его установили на одноименной площади в районе Сокол. 

Диас-Канель прибыл в Москву 19 ноября. 21 ноября кубинский лидер встретился с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. В пресс-службе Совбеза отметили, что политики обсудили сотрудничество в области безопасности, а также противодействие санкциям в отношении России и Кубы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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