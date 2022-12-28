Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

В предыдущий раз президенты России и Кубы проводили переговоры 22 ноября. Тогда в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры двух стран планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также президенты затронут ключевые темы международной повестки.