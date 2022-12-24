Правительство России выделило 800 млн рублей на поставки пшеницы Кубе
Правительство России выделило МЧС более 800 млн руб. на оказание срочной гуманитарной помощи Кубе в 2022-2023 г. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Речь идет о закупке и поставке продовольственной пшеницы. На закупку в 2022 г. до 25 000 т пшеницы будет выделено 468,9 млн руб., 298,6 млн руб. будет направлено на ее доставку морским транспортом на Кубу в 2022 г. и почти 33,2 млн руб. – в 2023 г. Средства будут выделены из федерального бюджета.
Минфину поручено обеспечить финансирование, МЧС России – при заключении госконтракта осуществить расчеты с «применением казначейского обеспечения обязательств», а также обеспечить закупку, доставку и передачу уполномоченным лицам правительства республики с соблюдением условий хранения. МИД России в рамках своих полномочий должен оказать содействие в доставке гуманитарной помощи.
15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает помогать беднейшим странам Азии, Африки и других регионов, поставляя им продовольствие и другие товары. Он сообщал, что Россия в ближайшие месяцы готова поставить бесплатно порядка 260 000 т удобрений.
Путин ранее пообещал помогать странам бороться с дефицитом продовольствия. Он также отметил, что после того, как на Россию были наложены санкции, некоторые государства и глобальные корпорации использовали свои монопольные преимущества, компетенции в сфере селекции, производства генетических материалов для сдерживания конкурентов и «агрессивного завоевания рынков сбыта».
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту.