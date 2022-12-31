В госдепе заявили о беспокойстве из-за сближения России и Китая

Президент России Владимир Путин провел 30 декабря переговоры при помощи видеоконференцсвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин назвал современные отношения России и Китая лучшими за всю историю и заявил, что их можно считать образцом сотрудничества крупных держав в XXI веке. По его словам, обе страны «одинаково смотрят на причины, ход и логику» происходящих изменений в сфере геополитики. Глава российского государства также указал на давление и провокации со стороны Запада и заявил, что в таких условиях РФ и Китай продолжают отстаивать не только свои интересы, но и тех стран, которые поддерживают «подлинно демократическое мироустройство».