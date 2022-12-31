В госдепе заявили о беспокойстве из-за сближения России и Китая
США беспокоит сближение Китая с Россией на фоне продолжающейся военной спецоперации на Украине, на Западе предупредили КНР о последствиях помощи Москве, заявил «РИА Новости» официальный представитель госдепартамента США.
«Нас беспокоит сближение КНР с Россией по мере того, как Москва продолжает свое жестокое и незаконное вторжение на Украину. Пекин заявляет о нейтральности, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему инвестирует в развитие связей с РФ», — сказал представитель американского дипведомства.
В госдепе добавили, что США и страны Европы предупредили Пекин о возможных последствиях помощи РФ в спецоперации, а также содействия в обходе санкций. «Мы внимательно следим за шагами Пекина», — сообщили агентству.
Президент России Владимир Путин провел 30 декабря переговоры при помощи видеоконференцсвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин назвал современные отношения России и Китая лучшими за всю историю и заявил, что их можно считать образцом сотрудничества крупных держав в XXI веке. По его словам, обе страны «одинаково смотрят на причины, ход и логику» происходящих изменений в сфере геополитики. Глава российского государства также указал на давление и провокации со стороны Запада и заявил, что в таких условиях РФ и Китай продолжают отстаивать не только свои интересы, но и тех стран, которые поддерживают «подлинно демократическое мироустройство».
Говоря об итогах 2022 г., Путин отметил, что товарооборот России и Китая вырастет примерно на 25%. По его расчетам, при сохранении такой динамики стороны преодолеют установленную к 2024 г. целевую планку в $200 млрд досрочно. Кроме того, сейчас Россия находится на втором месте по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертом – по объему ввозимого СПГ. Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что его страна готова наращивать политическое взаимодействие с Россией.
Ранее Китай неоднократно критиковал США за введение санкций против России из-за спецоперации на Украине, а госдеп США грозил Пекину последствиями за обход ограничений.