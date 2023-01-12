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Москалькова не обсуждала с омбудсменом Украины создание гуманитарного коридора

Ведомости

Вопрос об открытии гуманитарного коридора для раненых не поднимался на встрече омбудсменов РФ и Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Идея гумкоридоров у нас с [омбудсменом Украины Дмитрием] Лубинцом не обсуждалась. Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент [Турции], — да, он такую инициативу высказал — у нас не было», — сообщила она (цитата по ТАСС).

Москалькова подчеркнула, что данный вопрос не поднимался как на встрече с украинским коллегой, так и в ходе трехсторонних переговоров между омбудсменами РФ, Украины и Турции. 

Омбудсмен добавила, что Россия «будет ожидать» ясности от Турции по идее создания гуманитарного коридора. По ее словам, «нужно понять, что подразумевается». Москалькова также отметила, что подобные решения невозможны без согласования с Минобороны и верховной власти РФ. 

Накануне, 11 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею организовать гуманитарные коридоры для раненых в связи с ситуацией на Украине. Он добавил, что Турция готова взять на себя их лечение, поскольку это является «гуманитарной обязанностью» страны. 

Ранее данную инициативу высказал турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. 10 января он сообщил, что намерен обсудить возможность открытия гуманитарного коридора с российской и украинской сторонами. 

11 января в Анкаре состоялись переговоры омбудсменов РФ и Украины. Москалькова и Лубинец обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран. Позже также прошли трехсторонние переговоры, к которым присоединился турецкий омбудсмен Шереф Малкоч и спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. По словам Москальковой, в ходе встречи прозвучал важный тезис о необходимости прекращения огня. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных