Москалькова не обсуждала с омбудсменом Украины создание гуманитарного коридора

«Идея гумкоридоров у нас с [омбудсменом Украины Дмитрием] Лубинцом не обсуждалась. Какого-либо разговора о создании коридора, о котором говорил президент [Турции], — да, он такую инициативу высказал — у нас не было», — сообщила она (цитата по ТАСС).