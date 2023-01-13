Генерал Картаполов опроверг слова Соболева о сборах для неслуживших старше 30

Ранее Картаполов сообщил, что уже ближайший весенний призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Позднее он уточнил, что это является лишь одним из возможных вариантов, однако решение будет принимать Минобороны. Он также выступил против идеи привлекать всю молодежь к прохождению военных сборов. Число призывников при увеличении призывного возраста при этом останется прежним, подчеркнул он.