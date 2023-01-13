Генерал Картаполов опроверг слова Соболева о сборах для неслуживших старше 30
«Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом», – сказал он.
Сегодня Соболев заявил, что после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе будут привлекать к военным сборам. Это, по оценке депутата, позволит им получить военно-учетную специальность и «не быть пушечным мясом». Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы, считает он.
Ранее Картаполов сообщил, что уже ближайший весенний призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Позднее он уточнил, что это является лишь одним из возможных вариантов, однако решение будет принимать Минобороны. Он также выступил против идеи привлекать всю молодежь к прохождению военных сборов. Число призывников при увеличении призывного возраста при этом останется прежним, подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Владимир Путин концептуально поддерживает повышение призывного возраста, однако детали и оформление этой инициативы являются прерогативой Минобороны.
Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря 2022 г. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек.