В Госдуме анонсировали военные сборы для неслуживших россиян старше 30 лет
Не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе будут привлекать к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
«Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — пояснил Соболев (цитата по URA.RU). Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы, считает депутат.
Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря 2022 г. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Президент Владимир Путин тогда поддержал эти изменения.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил, что детали и оформление этой инициативы являются прерогативой Минобороны.