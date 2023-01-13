В Госдуме анонсировали военные сборы для неслуживших россиян старше 30 лет

«Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — пояснил Соболев (цитата по URA.RU). Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы, считает депутат.