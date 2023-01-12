Картаполов: повышение призывного возраста не означает увеличения числа призывников

Картаполов также прокомментировал свои собственные слова в интервью «Парламентской газете» о том, что ближайший призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Как отметил депутат, это является лишь одним из возможных вариантов, однако решение будет принимать Минобороны. Он также выступил против идеи привлекать всю молодежь к прохождению военных сборов.