Картаполов: повышение призывного возраста не означает увеличения числа призывников
В России число военнослужащих, призванных на службу по призыву, останется прежним и после изменения рамок призывного возраста, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.
«У нас количество срочников уменьшается с каждым годом, их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 000 человек в год... Речь шла только об изменении этих пределов возрастных», – сказал он.
Картаполов также прокомментировал свои собственные слова в интервью «Парламентской газете» о том, что ближайший призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Как отметил депутат, это является лишь одним из возможных вариантов, однако решение будет принимать Минобороны. Он также выступил против идеи привлекать всю молодежь к прохождению военных сборов.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста, однако детали и оформление этой инициативы являются прерогативой Минобороны.
Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Путин тогда поддержал эти изменения.