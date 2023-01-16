В Минобороны сообщили о продолжении наступательных действий на Донецком направлении

На купянском и краснолиманском направлении ВС России продолжили наносить удары авиацией и артиллерией, уничтожив совокупно более 100 украинских военных и три БМП. На Южнодонецком направлении был нанесен удар по 65-й мотопехотной бригаде ВСУ под Степовым в Запорожской области, уничтожив до 30 человек и два БМП.