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В Минобороны сообщили о продолжении наступательных действий на Донецком направлении

Ведомости

Российские войска в минувшие сутки продолжили наступательные действия на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей», – говорится в сообщении.

На купянском и краснолиманском направлении ВС России продолжили наносить удары авиацией и артиллерией, уничтожив совокупно более 100 украинских военных и три БМП. На Южнодонецком направлении был нанесен удар по 65-й мотопехотной бригаде ВСУ под Степовым в Запорожской области, уничтожив до 30 человек и два БМП.

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Помимо этого, в минувшие сутки ВС России уничтожили склад военной техники и вооружения ВСУ под Красным Лиманом в ЛНР, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в Запорожской области, а также несколько гаубиц.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику спецоперации. «Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – сказал он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее по теме: Минобороны подтвердило удары по объектам энергетики на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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