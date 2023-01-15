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Минобороны подтвердило удары по объектам энергетики на Украине

Ведомости

В субботу, 14 января, был нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в ежедневной сводке военного ведомства.

Минобороны заявило об ударах по объектам на Украине на следующий день, после того как об этом рассказали власти соседнего государства. Как сообщал утром в субботу в своем Telegram-канале заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в Киеве под обстрел попали объекты критической инфраструктуры. Кроме того, по его данным, в Киевской области утром под обстрел также попало село Копылов, зафиксировано попадание в жилую застройку.

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Мэр Киева Виталий Кличко также сообщал о взрывах в Днепровском районе столицы. Кроме того, в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты, обошлось без пострадавших, рассказал глава города. В Днепре частично разрушен жилой дом, сообщалось о раненых и погибших. По данным Тимошенко, известно о 21 погибшем, среди них один ребенок. 

В Минобороны также сообщили об ударах авиации и артиллерии по бригадам ВСУ в районах Харьковской области и Луганской народной республики. 

Кроме того, ведомство сообщило, что штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «развивали успех» в направлении северных окраин Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль. «В ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля», — говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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