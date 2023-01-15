Минобороны подтвердило удары по объектам энергетики на Украине
В субботу, 14 января, был нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в ежедневной сводке военного ведомства.
Минобороны заявило об ударах по объектам на Украине на следующий день, после того как об этом рассказали власти соседнего государства. Как сообщал утром в субботу в своем Telegram-канале заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в Киеве под обстрел попали объекты критической инфраструктуры. Кроме того, по его данным, в Киевской области утром под обстрел также попало село Копылов, зафиксировано попадание в жилую застройку.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщал о взрывах в Днепровском районе столицы. Кроме того, в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты, обошлось без пострадавших, рассказал глава города. В Днепре частично разрушен жилой дом, сообщалось о раненых и погибших. По данным Тимошенко, известно о 21 погибшем, среди них один ребенок.
В Минобороны также сообщили об ударах авиации и артиллерии по бригадам ВСУ в районах Харьковской области и Луганской народной республики.
Кроме того, ведомство сообщило, что штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «развивали успех» в направлении северных окраин Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль. «В ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля», — говорится в сообщении.