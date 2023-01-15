Минобороны подтвердило удары по объектам энергетики на Украине

Минобороны заявило об ударах по объектам на Украине на следующий день, после того как об этом рассказали власти соседнего государства. Как сообщал утром в субботу в своем Telegram-канале заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в Киеве под обстрел попали объекты критической инфраструктуры. Кроме того, по его данным, в Киевской области утром под обстрел также попало село Копылов, зафиксировано попадание в жилую застройку.