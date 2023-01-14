На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры Киева
В Киеве под обстрел попали объекты критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются. Оставайтесь в укрытиях!» — написал Тимошенко утром 14 января.
По его данным, в Киевской области утром под обстрел также попало село Копылов, зафиксировано попадание в жилую застройку. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Тимошенко. Информацию об обстреле в Киеве подтвердили и в городской военной администрации. Там призвали граждан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
«Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщал о взрывах в Днепровском районе столицы. Кроме того, в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты, обошлось без пострадавших, рассказал глава города.
Минобороны РФ об ударах по объектам в Киеве сегодня не сообщало.