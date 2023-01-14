На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры Киева

По его данным, в Киевской области утром под обстрел также попало село Копылов, зафиксировано попадание в жилую застройку. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Тимошенко. Информацию об обстреле в Киеве подтвердили и в городской военной администрации. Там призвали граждан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.