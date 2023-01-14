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На Украине сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры Киева

Ведомости

В Киеве под обстрел попали объекты критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются. Оставайтесь в укрытиях!» — написал Тимошенко утром 14 января.

По его данным, в Киевской области утром под обстрел также попало село Копылов, зафиксировано попадание в жилую застройку. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Тимошенко. Информацию об обстреле в Киеве подтвердили и в городской военной администрации. Там призвали граждан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

«Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщал о взрывах в Днепровском районе столицы. Кроме того, в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты, обошлось без пострадавших, рассказал глава города. 

Минобороны РФ об ударах по объектам в Киеве сегодня не сообщало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных