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В Минобороны заявили о попытке Запада провести в 2022 году «ментальный блицкриг»

Ведомости

В 2022 г. Запад пытался провести блицкриг ментальной войны, но потерпел неудачу. Об этом советник министра обороны Андрей Ильницкий заявил в своей статье для журнала «Арсенал Отечества».

Ильницкий пишет, что в феврале-марте 2022 г. США и их союзники хотели устроить «молниеносную войну» в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку.

«Первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для «пятой колонны», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Ильницкого, для «ментального блицкрига» понадобится не менее 1-2 лет, чтобы добиться представительства элит страны, еще около 15 лет уйдет на формирование новой идентичности у населения. Советник министра обороны добавил, что «о полной неудаче Запада» можно будет говорить к середине 2024 г., когда граждане РФ окончательно примут тот факт, что с Западом нельзя договориться и вернуть «все как было». 

На фоне начала спецоперации США, Великобритания и страны ЕС ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, целью санкций является «погрузить экономику России в рецессию на десятилетия».

В то же время российские власти не раз говорили, что Западу не удалось достичь цели. 15 декабря 2022 г. в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин заявил о неоправдавшихся расчетах «смять» российскую экономику с помощью санкций. По его словам, у западных стран не получилось обвалить рубль и «спровоцировать разрушительную инфляцию» из-за собранности российского бизнеса и сплоченности граждан страны.

11 января глава государства еще раз подчеркнул, что с Россией не произошло ничего из того, что ей «предрекал противник». Путин указал на собранность граждан РФ и их готовность к вызовам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных