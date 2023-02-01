В Минобороны заявили о попытке Запада провести в 2022 году «ментальный блицкриг»

По словам Ильницкого, для «ментального блицкрига» понадобится не менее 1-2 лет, чтобы добиться представительства элит страны, еще около 15 лет уйдет на формирование новой идентичности у населения. Советник министра обороны добавил, что «о полной неудаче Запада» можно будет говорить к середине 2024 г., когда граждане РФ окончательно примут тот факт, что с Западом нельзя договориться и вернуть «все как было».