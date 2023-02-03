Постпред России заявил об отсутствии значимого прогресса в переговорах по ЗАЭС
Значимого прогресса в рамках консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) не наблюдается, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет ТАСС. По его словам, «продолжается топтание на месте».
«К сожалению, существенного прогресса в ходе консультаций по созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на ЗАЭС не наблюдается. Продолжается топтание на месте», – сказал Ульянов.
Постпред РФ в Вене назвал «отсутствие предметной реакции» Украины на предложения генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по ЗАЭС ключевой причиной такого положения дел. Ульянов отметил, что для главы агентства создание зоны безопасности является «первейшим приоритетом». По словам Ульянова, Гросси продолжает контакты по этому вопросу, а также активно работает в информационном поле.
«Посмотрим, чем завершатся эти усилия. Сам Гросси, насколько я понимаю, рассчитывает на позитивный результат», – заключил Ульянов.
27 января официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Москва не исключает скорого визита Гросси в Россию. По ее словам, российская сторона поддерживает диалог с главой МАГАТЭ по всем направлениям деятельности агентства, в том числе по вопросам эксплуатации Запорожской АЭС и созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности вокруг этой станции. О своих планах приехать в Россию в феврале Гросси заявлял 25 января.
Ранее глава МАГАТЭ вновь подчеркнул важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной в ближайшее время.
В декабре прошло года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что переговоры с МАГАТЭ по поводу создания защитной зоны у Запорожской АЭС продолжаются, но «мячик» не на стороне России. Лихачев еще тогда заявлял о необходимости как можно скорее создать зону безопасности вокруг станции, «иначе это будет выглядеть просто как затягивание времени».
Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля, с тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.