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Reuters: Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия

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Ранее в феврале Комитет по безопасности сената Швейцарии отклонил парламентскую инициативу, которая должна разрешить реэкспорт швейцарских вооружений Украине, поскольку это нарушает принцип равного обращения

Политическое руководство Швейцарии близко к отказу от многолетнего нейтрального статуса в вопросе поставок вооружений, передает Reuters.

Внешняя политика Швейцарии согласно конституции этой страны строится с учетом международно-правового статуса постоянного нейтралитета, который восходит к 1815 г. Страна не входит ни в один из военных альянсов, ни в Евросоюз. Данный статус также запрещает прямо или через реэкспорт отправлять оружие странам – участникам вооруженных конфликтов. Сейчас действует отдельное эмбарго на поставки в Россию и на Украину.

Проукраинские настроения в западных странах вызвали возобновление дискуссий на этот счет во властных кругах страны. Так, два парламентских комитета по безопасности уже рекомендовали смягчить действующие правила в отношении Украины.

«Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира... Другие страны хотят поддержать Украину и сделать что-то для безопасности и стабильности Европы... Они не могут понять, почему Швейцария говорит: нет», – заявил Reuters Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской партии СВДП, внесший предложение разрешить реэкспорт оружия в страны с «аналогичными демократическими ценностями Швейцарии».

При этом в партии «Зеленых» считают, что это предложение может вывести страну на «скользкий путь» к отмене вообще любых ограничений, связанных с нейтралитетом. Аналогичную позицию заняли и часть депутатов крупнейшей в нижней палате Швейцарской народной партии.

На швейцарские власти оказывают давление и настроения избирателей: по данным социологов, разрешение реэкспорта оружия Киеву поддерживают уже 55%, хотя до начала СВО уровень поддержки был бы менее 25%. Кроме того, проблемы возникли и у оборонного сектора страны, успешно ранее шедшего «рука об руку» с нейтральным статусом. Теперь же некоторые компании потеряли контракты и инвестиции. «Наша нынешняя ситуация ослабляет нашу политику безопасности..., подрывает доверие к нашей внешней политике и наносит ущерб нашим компаниям», – сказал директор отраслевой ассоциации SwissMem Стефан Брупбахер.

В начале августа 2022 г. пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента UDC Андреа Зомер заявила, что принятые Швейцарией санкции против России нарушают нейтральный статус самой Швейцарии, что противоречит конституции страны.

Ранее по теме: Сенат Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту оружия на Украину

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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