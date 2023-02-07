Reuters: Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия

На швейцарские власти оказывают давление и настроения избирателей: по данным социологов, разрешение реэкспорта оружия Киеву поддерживают уже 55%, хотя до начала СВО уровень поддержки был бы менее 25%. Кроме того, проблемы возникли и у оборонного сектора страны, успешно ранее шедшего «рука об руку» с нейтральным статусом. Теперь же некоторые компании потеряли контракты и инвестиции. «Наша нынешняя ситуация ослабляет нашу политику безопасности..., подрывает доверие к нашей внешней политике и наносит ущерб нашим компаниям», – сказал директор отраслевой ассоциации SwissMem Стефан Брупбахер.