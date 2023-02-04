Сенат Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту оружия на Украину
Комитет по безопасности сената Швейцарии отклонил парламентскую инициативу, которая должна разрешить реэкспорт швейцарских вооружений Украине, поскольку это нарушает принцип равного обращения, закрепленный в законе о нейтралитете, сообщается в пресс-релизе на сайте парламента.
«Комиссия отказалась девятью голосами против трех при отсутствии воздержавшихся поддержать парламентскую инициативу CPS-N 23.401. Она направлена на внесение поправок в статью 18 Федерального закона о военном имуществе (LFMG) с целью аннулирования деклараций о недопущении реэкспорта, если будет установлено, что реэкспорт военной техники на Украину связан с российско-украинской войной», – говорится в заявлении.
Уточняется, что большинство членов комитета считает, что такое решение «нарушает принцип равного обращения, закрепленный в законе о нейтралитете, если реэкспорт швейцарских военных материалов разрешен только на Украину».
Также восемью голосами против двух было отклонено предложение о выводе из эксплуатации и возврату Германии до 30 из 96 списанных танков Leopard 87 швейцарской армии. «Для большинства танки Panzer 87 Leopard представляют собой стратегический резерв, который необходимо сохранить. Этот резерв должен быть использован для полного оснащения армейских танковых батальонов и запасных частей для существующего танкового парка», – считают в комитете по безопасности.
Внешняя политика Швейцарии согласно конституции этой страны строится с учетом международно-правового статуса постоянного нейтралитета. Страна не входит ни в один из военных альянсов, ни в Евросоюз. При этом Швейцария нарушила политический нейтралитет, присоединившись к санкциям ЕС против России, о чем в августе 2022 г. говорил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, комментируя предложение швейцарской стороны представлять интересы Украины в России. «Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», – отмечал он.
В начале августа 2022 г. пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента UDC Андреа Зомер заявила, что принятые Швейцарией санкции против России нарушают нейтральный статус самой Швейцарии, что противоречит конституции страны. При этом в июле 2022 г. Швейцария отказалась принимать на лечение раненых с Украины, в ноябре отклонила запрос Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard и ввела эмбарго на экспорт своего оружия на Украину и в Россию.