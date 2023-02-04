Сенат Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту оружия на Украину

Внешняя политика Швейцарии согласно конституции этой страны строится с учетом международно-правового статуса постоянного нейтралитета. Страна не входит ни в один из военных альянсов, ни в Евросоюз. При этом Швейцария нарушила политический нейтралитет, присоединившись к санкциям ЕС против России, о чем в августе 2022 г. говорил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, комментируя предложение швейцарской стороны представлять интересы Украины в России. «Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», – отмечал он.