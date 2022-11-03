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Швейцария отклонила запрос ФРГ о реэкспорте на Украину боеприпасов к Gepard

Ведомости

Швейцария отклонила запрос Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard, передает агентство Reuters.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в прошлом месяце обратилась к правительству страны с просьбой разрешить поставку 12 400 патронов швейцарского производства для зенитных танков Gepard, которые Берлин уже поставил Украине.

«В соответствии с принципом равного обращения, [содержащимся] в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запрос о передаче военной продукции швейцарского происхождения Украине, пока последняя вовлечена в вооруженный конфликт», - цитирует агентство заявление правительства.

В кабмине также добавили, что правовая ситуация остается неизменной, поэтому одобрение передачи швейцарской военной техники Германией Украине по-прежнему невозможно. ФРГ не может самостоятельно реэкспортировать боеприпасы без разрешения Швейцарии.

В сентябре газета Bild сообщила, что большинство членов немецкого правительства поддерживают передачу Украине дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. При этом Ламбрехт заявила, что Берлин не станет поставлять Киеву боевые танки западного образца, пока никто из партнеров ФРГ не примет такого решения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных