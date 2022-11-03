Швейцария отклонила запрос ФРГ о реэкспорте на Украину боеприпасов к Gepard
Швейцария отклонила запрос Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard, передает агентство Reuters.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в прошлом месяце обратилась к правительству страны с просьбой разрешить поставку 12 400 патронов швейцарского производства для зенитных танков Gepard, которые Берлин уже поставил Украине.
«В соответствии с принципом равного обращения, [содержащимся] в законе о нейтралитете, Швейцария не может удовлетворить запрос о передаче военной продукции швейцарского происхождения Украине, пока последняя вовлечена в вооруженный конфликт», - цитирует агентство заявление правительства.
В кабмине также добавили, что правовая ситуация остается неизменной, поэтому одобрение передачи швейцарской военной техники Германией Украине по-прежнему невозможно. ФРГ не может самостоятельно реэкспортировать боеприпасы без разрешения Швейцарии.
В сентябре газета Bild сообщила, что большинство членов немецкого правительства поддерживают передачу Украине дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. При этом Ламбрехт заявила, что Берлин не станет поставлять Киеву боевые танки западного образца, пока никто из партнеров ФРГ не примет такого решения.
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